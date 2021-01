2









La Juventus di Pirlo ha preso la rincorsa per non fermarsi più. Archiviata la sconfitta contro l’Inter alzando in cielo la Supercoppa contro il Napoli, i bianconeri hanno vinto ieri contro il Bologna di Mihajlovic, battendolo per 2-0. Un successo fondamentale ai fini della classifica, soprattutto alla luce dei passi falsi di Milan e inter, che hanno rispettivamente perso e pareggiato contro Atalanta e Udinese. I bianconeri adesso si trovano a -5 e a -7 da nerazzurri e rossoneri, e guardano alla prossima partita, contro la Sampdoria, con rinnovato entusiasmo, di chi non vuole smettere di vincere.



