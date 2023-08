Due volti per un punto:si sono spartiti la posta e la sensazione è che non dispiaccia a nessuno l'1-1 finale. Ai bianconeri perché, dopo il primo tempo, il serio rischio era quello di replicare le paure della scorsa stagione. Ai rossoblù perché, dopo aver meritato il vantaggio anche ampiamente, quando la Juventus torna è un pericolo costante.Così, bicchiere mezzo... vuoto. Il primo tempo è ingiustificabile, al limite dell'aberrante. Cancella la bellezza di Udine e dà un segnale negativo pure in ottica futura. Servirà carattere per la grande scalata: al momento, semplicemente, non c'è.