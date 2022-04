12









Un rigore che manca, una gestione pessima della situazione. E' quanto emerge dalle moviole, che sull'episodio chiave di Juve-Bologna - il fallo di Soumaoro su Morata si dividono. Per tutti sono giuste le espulsioni, ma non per tutti è rigore. Dentro l'area lo stesso episodio sarebbe stato punito in modo diverso. Dubbi, regolamento e un episodio che fa discutere, aldilà di quanto mostrato dalla Juventus sul campo.



Le moviole di oggi dai principali quotidiani sportivi nazionali.