Sulle colonne del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni commenta così la gara della Juventus: "Buona Pasqua a Dybala, la sua non sarà indimenticabile, o forse sì. Con tutto l’affetto e la stima che provo per Paulo, mi sento di suggerirgli di cominciare a guardare in faccia la realtà. E di non farsi irretire da chi gli sta vicino e dalla realtà è distante quando gli racconta che in giro ci sono un sacco di soldi e opzioni. A 28 anni e con il talento che possiede deve riprendere in mano la sua vita e la carriera e assumersi qualche rischio".