L'edizione odierna de La Repubblica spiega come mai l'arbitro Di Bello non sia andato al Var ieri in occasione del contatto tra Iling-Junior e Ndoye. Questa la spiegazione del quotidiano:Di Bello non è andato al video per verificare, dando questa spiegazione alle panchine: 'Ho visto bene io, sono caduti insieme'.