Dusancon un colpo di testa ha regalato alla Juventus il gol del pareggio contro il. Questa la sua pagella dai principali quotidiani sportivi.Primo tempo da dimenticare. Nella ripresa fa due gol: il primo annullato per una gamba di Rabiot oltre la difesa rossoblù; il secondo, di testa, è da centravanti vero e vale il pareggio.Un gol di testa e di rabbia, dopo che il Var gli ha annullato il primo per il fuorigioco di Rabiot. Incita i compagni e i tifosi, ma spesso non riesce a finalizzare.Alla fine tocca due palloni e segna due volte. Non è colpa sua se uno glielo annullano per fuorigioco. Va sfruttato meglio e di più.