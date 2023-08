Prima gara casalinga della stagione. L'esordio all'Allianz Stadium per la Juventus, che ospita il Bologna in questa domenica 27 agosto, ore 18.30. A dirigere l'incontro è Di Bello. Gli assistenti sono Bottegoni e Moro. Il ruolo di quarto ufficiale ricoperto da Marcenaro. Al Var invece Forneau, Avar Nasca.25' Gol del Bologna: regolare la rete di Ferguson.12' Ammonito Rabiot, fallo su Ndoye. Giallo giusto.10' CHIESA GIU' IN AREA, per Di Bello non c'è rigore. Il numero 7 bianconero affossato da Moro, ma per l'arbitro non c'è nulla.1' Calcio d'inizio