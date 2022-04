9









Di tutto. Il finale di Juventus-Bologna ha riservato di tutto, dal punto di vista arbitrale. Un rigore negato alla Juventus, poi due espulsioni per il Bologna e Medel imbufalito che urla: "Questa è la Juventus".



Di seguito tutti gli episodi da moviola del match, analizzati in diretta:



98' - Finisce ora il match.



81' - L'episodio più discusso di tutta la serata arriva a 10 dalla fine. Soumaro entra sulla gamba di appoggio di Morata facendolo cadere in area, In un primo momento aveva fatto proseguire Sacchi, ma con l'aiuto del VAR è stata ravvisata una punizione dal limite. Dalla conseguente decisione ne sono scaturiti i rossi a Soumaro per fallo ad ultimo uomo e per Medel per una reazione eccessiva nei confronti dell'arbitro.



46' - Inizia ora la ripresa.



45' - Finisce ora il primo tempo.



40' - Ennesimo giallo della gara, questa volta ai danni di Arnautovic. L'austriaco ha infatti commesso un fallaccio su Cuadrado che gli è costato il giallo.



30' - Arriva il primo cartellino della gara anche per i bianconeri, all'indirizzo di Cuadrado.



19' - Secondo giallo per gli emliani, rimediato da Svanberg.



13' - Arriva il primo cartellino giallo del match, inflitto ai danni del difensore del Bologna Arthur Theate per un fallo su Vlahovic.



1' - Inizia il match in questo istante.