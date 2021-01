La Juventus chiude alla grande il girone d’andata, raccogliendo tre punti tra le proprie mura di casa contro il Bologna, sconfitto per 2-0 grazie alle reti di Arthur e McKennie. Qualche grattacapo per l’arbitro Sacchi, coadiuvato dal Var Calvarese, soprattutto nelle gestione dei contatti in area di rigore. Uno per parte (Vignato su Cuadrado e Chiellini-Danilo su Orsolini), entrambi giudicati troppo morbi per assegnare il calcio di rigore. Tutti d’accordo? E non sono i soli episodi dubbi di questa partita



Sfoglia la gallery per vedere la moviola dei giornali