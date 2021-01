Andrea Pirlo sorride: Matthijs de Ligt è risultato negativo all'ultimo tampone ed è definitivamente guarito dal Covid. A confermarlo è un comunicato ufficiale della Juventus, il club fa sapere che il giocatore è convocato per la partita di domani alle 12.30 contro il Bologna, e raggiungerà i compagni di squadra al JHotel. La difesa titolare con ogni probabilità però dovrebbe essere quella composta da Bonucci e Demiral (in vantaggio su Chiellini nel ballottaggio). Difficilmente quindi si vedrà l'olandese in campo dal primo minuto.