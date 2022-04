Farà certamente discutere a lungo quanto avvenuto sul finale della sfida all'Allianz Stadium tra Juve e Bologna. 81° minuto di gioco, Soumaro entra sulla gamba di appoggio di Morata facendolo cadere a terra. Dentro l'area di rigore rossoblù, all'apparenza. Inizialmente l'arbitro Sacchi lascia proseguire dando il vantaggio - tanto che Cuadrado va al tiro, colpendo l'incrocio dei pali - ma poi viene richiamato al Var. Rigore? Sembra evidente. Eppure no, l'arbitro torna in campo e concede una punizione al limite dell'area.



Il fallo, secondo la sala di Lissone, è stato commesso fuori dal rettangolo degli undici metri. Ma sul campo esplodono le proteste, tanto dei bianconeri quanto dei rossoblù. Soumaro, infatti, viene espulso con un rosso diretto, e nello stesso istante l'arbitro decide di mandare direttamente negli spogliatoi anche Medel. Decisamente scomposta la reazione del cileno ex Inter, che di fronte al direttore di gara esplode in una forte polemica culminata con una frase emblematica (e senza senso, ci viene da aggiungere): "Questa è la Juventus".