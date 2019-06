Il futuro di Riccardo Orsolini sarà definito nelle prossime ore. Come riporta Sky Sport, oggi a Milano la Juventus ha incontrato il Bologna - rappresentato da Bigon e Di Vaio - per parlare dell'esterno d'attacco. Il club rossoblù, che ha apprezzato le prestazioni del giocatore nell'ultima stagione agli ordini di Mihajlovic, verserà 15 milioni di euro nelle casse dei campioni d'Italia per acquistarlo a titolo definitivo. La Juve, a sua volta, manterrà una sorta di corsia preferenziale per il futuro di Orsolini: il classe '97 continua a crescere e Paratici non lo perderà di vista.