Come racconta il Corriere dello Sport, la nottata di domenica è stata lunga per tutti.era sceso con i suoi dirigenti negli spogliatoi, aveva fatto i complimenti alla squadra. L’amministratore delegato del Bologna, invece, era entrato nello stanzino dell’arbitro per chiedere spiegazioni. Furente. Tanto da presentarsi anche davanti alle tv. Anche questa della diretta televisiva («errore insopportabile», lo ha definito il manager rossoblù) è stata una scelta precisa da parte del club, che ha voluto - dopo appena due giornate - chiarire bene la posizione.