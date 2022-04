1







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Temperature tardo primaverili e clima perfetto per assistere ad un match all'interno dell'Allianz Stadium. Torna oggi in campo la Juventus che, a partire dalle 18:30, affronta il Bologna, con l'unico obiettivo di vincere e consolidare le posizioni che valgono l'accesso alla Champions League. A poco più di un'ora dal fischio d'inizio, vi portiamo all'esterno dell'impianto bianconero, con le immagini del prepartita.



Sfoglia la gallery per foto e video del prepartita di Juventus-Bologna