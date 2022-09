Dal ritiro dell'Austria, con cui giocherà la Nations League, Marko Arnautovic ha parlato delle difficoltà del Bologna e della prossima sfida dei rossoblù in campionato: alla ripresa ci sarà la Juventus. "Non so cosa ci manchi ancora - ha detto in conferenza stampa - non sono io l’allenatore, so solo che vinciamo e perdiamo insieme. Dopo la sosta ci faremo trovare pronti per la sfida contro la Juventus".