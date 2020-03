Riccardo Orsolini può tornare alla Juventus in estate. I bianconeri hanno una clausola non scritta per acquistare il calciatore al termine della stagione o nel 2021 ma la decisione di Paratici era quella di acquistare il calciatore già al termine di questa stagione per 26 milioni di euro. ​Secondo Il Corriere dello Sport, tuttavia, se l'Europeo fosse rinviato "sia al Bologna che allo stesso giocatore converrebbe continuare a convivere sotto lo stesso tetto di Casteldebole e di conseguenza rimandare all’estate successiva l’eventuale separazione".