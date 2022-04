Tantissimi sono stati i commenti per la direzione di gara condotta da Sacchi nel match di campionato tra Juve e Bologna, soprattutto in occasione dei due cartellini rossi sventolati in faccia a Soumaoro e Medel. Ma a far discutere maggiormente è stato il tweet pubblicato dal ricercatore egiziano Patrick Zaki, libearto dopo quasi 22 mesi di carcere al Cairo. Lo studente dell'universita di Bologna ha scritto: 'Due cartellini rossi, stanno ancora pagando. Forza Bologna". Il riferimento va ovviamente alla Juve e agli episodi avvenuti nell'era di Calciopoli.