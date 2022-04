Quello di oggi sarà il confronto numero 186 in tutte le competizioni tra Juventus e Bologna: il bilancio è nettamente a favore dei bianconeri, che hanno ottenuto 92 vittorie a fronte di 64 pareggi e 29 vittorie del Bologna. 284 a 170, invece, il parziale dei gol segnati. La sostanza non cambia se ci si limita ai soli match di Serie A, in cui la Juventus ha ottenuto 76 vittorie nelle 149 partite giocate (51 pareggi, 22 vittorie sconfitte).



IL DATO - Una prevalenza che diventa ancora più schiacciante se rapportata al recente passato: la Juventus è infatti in striscia positiva contro il Bologna da 21 partite e lo ha sempre battuto dal 2017 a oggi (12 partite). L'ultimo precedente è il match di andata, vinto 2-0 con gol di Morata e Cuadrado. L'ultima sfida a Torino risale invece al 24 gennaio 2021: un altro 2-0, firmato da Arthur e McKennie.