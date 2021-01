Giornata di vigilia per la Juventus, che domani alle 12.30 affronterà il Bologna all'Alliaz Stadium. In attesa dei convocati di Andrea Pirlo, ecco la lista ufficiale diramata dall'allenatore rossoblù Sinisa Mihajlovic. Tra i convocati anche Riccardo Orsolini, ex attaccante della Juventus che ha un accordo verbale con i rossoblù per riportarlo in bianconeri in un eventuale futuro. Al momento il giocatore sta bene in rossoblù e punta a una seconda parte di stagione da protagonista per conquistarsi un posto in vista dell'Europeo.