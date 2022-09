Forse il periodo peggiore di sempre per Massimiliano, nelle due esperienze in bianconero. Laha la necessità di ritrovare i tre punti, dopo i k.o. controche rischiano di pregiudicare la stagione.Di fronte a unche ha cambiato pelle con l’arrivo diin panchina, i bianconeri sono favoritissimi per la vittoria, ma attenzione alla voglia di riscatto rossoblù.- Il Bologna sta vivendo infatti un periodo particolare dopo l’esonero di Sinisa Mihajlovic e con sei punti in classifica naviga nelle retrovie. Per questo la vittoria della Juventus è data a 1.52 da Betclic (la stessa per Sisal), mentre un successo esterno è dato a 6 e il pareggio a 4.25. Secondo i traders, la partita potrebbe non riservare troppe emozioni, con l’Under 2.5 a quota 1.93.- Juve-Bologna sarà anche la sfida tra Dusan Vlahovic e Marko Arnautovic. Il primo, dopo le gioie in nazionale, spera di ritrovare il gol in campionato (solo uno su azione, al debutto col Sassuolo). Il ritorno alla rete del serbo è dato a 1.85, mentre una firma del capocannoniere del campionato, visto anche il coefficiente di difficoltà della partita, è quotata a 4.00 da Betclic.