Nella giornata di oggi, Max Allegri ha presentato quella che sarà la sfida di domani tra Juve e Bologna, dove sarà imperativo vincere per continuare ad inseguire il quarto posto e partecipare così alla prossima edizione della Champions League. Gli emiliani, dal canto loro proveranno a centrare la loro prima vittoria esterna in questa seconda fase di stagione. Fino a questo momento infatti, i rossoblù hanno totalizzato appena due punti lontano dalle mura amiche, diventando di fatto la squadra ad aver ottenuto meno punti fuori casa in tutta la Serie A.