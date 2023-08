Una. Così si può descrivere Massimilianoal termine della gara di ieri tra la sua Juventus ed il Bologna.I principali quotidiani sportivi hanno ricostruito l'accaduto. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport Max ha lasciato il campo, un po' per la gara dei suoi ed un po' per l'arbitraggio. È entrato negli spogliatoi urlando talmente forte che la sua voce si è sentita anche nella zona riservata alla stampa, ma non si sa se ce l’avesse con qualcuno in particolare. Altre volte però si è sfogato in spogliatoio presentandosi comunque ai microfoni dopo.Secondo Tuttosport invece Allegri sarebbe stato arrabbiato sì per la gara ma soprattutto per quanto accaduto dopo. Si sostiene che il tecnico toscano non abbia apprezzato l’intervento dell’ad rossoblù Fenucci e anche il fatto che il dirigente abbia parlato per primo, protestando per l’arbitraggio., avrebbe esclamato Allegri, alterandosi parecchio, tanto da avere mal di testa e sentirsi poco bene, senza presentarsi ai microfoni.