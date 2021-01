Fra un'ora Juventus e Bologna scenderanno in campo all'Allianz Stadium per affrontarsi nell'ultima giornata del girone di andata in Serie A. Andrea Pirlo affronta l'ex maestro a Coverciano Sinisa Mihajlovic e prende alcune decisioni sorprendenti per quanto riguarda la formazione iniziale: fuori Morata, accanto a Ronaldo c'è Kulusevski. A centrocampo si riprende Bentancur, che prende il suo posto accanto ad Arthur, con McKennie mezzala-trequartista. Si accomoda in panchina il guarito De Ligt: altra gara da titolare per capitan Chiellini.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; McKennie, Arthur, Bentancur, Bernardeschi; Kulusevski, Ronaldo. A disp: Pinsoglio, Buffon, De Ligt, Ramsey, Morata, Chiesa, Rabiot, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Fagioli. All. Pirlo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo L., Tomiyasu, Dijks; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Vignato; Barrow. Da Costa, Breza, Hickey, Soumaoro, Paz, Dominguez, Sansone, Skov Olsen, Poli, Baldursson, Palacio. All. Mihajlovic