La Juventus sta vincendo ma soprattutto sta convincendo contro il Bologna, con il quale sta vincendo per 3-0 a pochi minuti dal termine grazie alle reti di Kostic, Vlahovic e Milik. Allegri ha concesso l'occasione di entrare in campo nel finale anche a Moise Kean che però, è stato accolto dalla bordata di fischi dello Stadium, segno evidente di come i tifosi juventini non abbiano gradito il suo ingresso.