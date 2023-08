Non è iniziata nel migliore dei modi la stagione di Nicolò, tornato titolare nel match tradopo essersi lasciato alle spalle l'infortunio alla clavicola. "Non è ancora al top, inizia male poi si riprende provando a fare più il regista che la mezzala. Non ha i 90' minuti nelle gambe" scrive La Gazzetta dello Sport, che gli attribuisce un 5.5 in pagella. Più severo Tuttosport (5): "Preferito da Allegri a Miretti, disputa una prova inconsistente. Avrà anche la maglia numero 21 sulle spalle, ma Pirlo resta un miraggio. Disorientato in mezzo al campo, lascia agli avversari la manovra del gioco". Arriva un 6, invece, dal Corriere dello Sport: "Prova a mettere ordine ma non trova appoggio. Però almeno ci mette impegno".Noi de ilBianconero, infine, gli abbiamo dato un 4.5: "Tenere palla, e saperla tenere, è un'ottima dote. La concretezza però è altro: è soprattutto mordere. Non lo fa mai".