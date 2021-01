Oggi Juventus-Bologna vede di fronte dei bianconeri in cerca di punti preziosi per rimontare le prime della classe, e la squadra di Mihajlovic che va in cerca di un campionato tranquillo senza troppi scherzi in chiave salvezza. Ma nel 1998 Juve-Bologna, allo stadio Delle Alpi, fu la sfida scudetto per la formazione di mister Lippi, contro il Bologna di un certo Roberto Baggio in piena corsa per l'Europa. Era il 10 maggio '98 e la Juve dovette sudare sette camicie per vincere 3-2: ci volle una tripletta di SuperPippo Inzaghi per avere la meglio sui gol di Kolyvanov e Baggio. E cucirsi sul petto lo scudetto numero 25.