E' scaduto il 10 luglio la possibilità della Juventus di esercitare l'accordo verbale che avevano trovato con il Bologna per Riccardo Orsolini. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport: "Il Bologna lo aveva acquistato a titolo definitivo proprio un anno fa dalla Juventus: ed è stato un grande colpo, costato 13,5 milioni perché il percorso inverso (quindi direzione-Juve) lo fece Frabotta per 1,5 milioni. Per mesi si è vociferato di un accordo scritto fra Juve e Bologna per la riacquisizione del giocatore da parte dei bianconeri, cosa che il Bologna ha sempre smentito a differenza di un «pour-parlér». Che aveva una data di scadenza. E la data era appunto il 10 luglio scorso, quella dello stop ad eventuali diritti della Juve che, se un giorno lo vorrà acquistare, dovrà aprire un nuovo 'file' ".