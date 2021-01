Stanno per scendere in campo all'Allianz Stadium Juventus e Bologna per l'ultima sfida del girone di andata di campionato (ricordiamo che i bianconeri però hanno da recuperare la sfida contro il Napoli). Nella formazione di mister Mihajlovic c'è un giocatore che la Juve conosce bene: Riccardo Orsolini, che nella Vecchia Signora non ha mai giocato però è stato in orbita juventina per diverso tempo. La Juve ne ha infatti detenuto il cartellino per anni e l'ha ceduto al Bologna nel 2018, mantenendo però un diritto di riacquisto.

Un giorno molto speciale per Orsolini: oltre ad affrontare la Juve col suo Bologna, compie oggi 24 anni!