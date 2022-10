avrebbero potuto giocare insieme questa sera e invece si sfideranno.è anche il match tra i due attaccanti su cui si affidano entrambe le squadre. Quest'estate, come scrive la Gazzetta dello Sport, si è parlato tanto dell'intreccio tra i due centravanti;Dinamiche di mercato e soprattutto la ferrea opposizione del Bologna, non propenso a cedere il loro miglior giocatore, hanno fatto si che l'ex Inter restasse ancora in Emilia. Una decisione che fino ad ora ha portato risultati importanti.Paradossale infatti che colui che sarebbe dovuto essere l'alternativa di Vlahovic, fino a qui ha fatto meglio del serbo. Lo dicono i numeri;in sette partite. Vlahovic invece è fermo a quattro, da quella magnifica punizione contro lo Spezia di fine Agosto. L'obiettivo per entrambi è lo stesso, segnare - proprio come fecero nell'ultimo match a Torino terminato 1-1 - ma con motivazioni diverse;aiutato magari dal compagno di reparto; no, non Arnautovic tanto inseguito in estate ma Arkadiusz Milik, che fino a qui non ha fatto rimpiangere il mancato arrivo dell'austriaco.