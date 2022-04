Dopo la doppia espulsione del Bologna, Massimiliano Allegri invitava i suoi alla calma. La spiegazione su come andavano gestiti gli ultimi minuti del match, arriva dalla conferenza stampa:



FASE DI LENTA - "Stasera non abbiamo fatto un buon primo tempo, accentravamo troppo, troppo frettolosi. Allargando il gioco con Cuadrado abbiamo fatto meglio. Siamo entrati molli: Arnautovic ha avuto la palla del gol, poi l'ha fatto. Avevamo avuto un'occasione con Rabiot, la reazione è stata bella ma il punto è guadagnato. A livello di classifica e psicologicamente è importante. La vittoria avrebbe dato un'altra situazione, ma la Champions è da conquistare. Dobbiamo restare sereni, lavorare, migliorare le cose da migliorare nella fretta vicino l'area. In quei momenti lì, con una squadra in 9, servono fare azioni pulite andando al tiro pulito. 4 minuti sono lunghi, andava fatto meglio".