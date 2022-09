Designata la squadra arbitrale del match train programma domenica 2 ottobre all'Allianz Stadium. A dirigere la sfida valida per l'ottava giornata di campionato di Serie A, come reso noto dall'AIA, sarà Rosariodella sezione di Palermo, coadiuvato dagli assistenti. Scelto come quarto uomo, mentre alci sarà, affiancato da. Il fischio d'inizio è previsto alle 20.45.