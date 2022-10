Non è sfuggito alle telecamere, e di conseguenza ai tifosi, il gesto dial termine del match tra. Il terzino brasiliano, che più volte negli ultimi tempi si è preso la squadra bianconera sulle spalle presentandosi anche davanti ai tifosi per scusarsi per le brutte prestazioni generali, è infatti scoppiato in lacrime dopo il fischio finale, evidentemente sfogando tutta la tensione accumulata per un match decisivo dopo un periodo complicato. Emozionante anche il suo abbraccio con Dusane altri compagni. Qui sotto una foto del momento.