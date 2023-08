Anche Gleisonha palesato più di una difficoltà nel match di ieri tra. "Il moto perpetuo dilo manda in confusione. Non è il solito Bremer, che non solo sbaglia in occasione del vantaggio del Bologna ma si fa anticipare troppo spesso", scrive La Gazzetta dello Sport attribuendogli un 5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Zirkzee gli fa fare un paio di brutte figure, come se ci fossero un paio di categorie di differenza". Mezzo voto in più da parte di Tuttosport: "Artefice, in collaborazione con, del pasticcio che porta al vantaggio rossoblù: i due difensori si ostacolano e consentono a Zirkzee di servireper lo 0-1. Meglio quando sale".Anche noi de ilBianconero gli abbiamo dato un 5: "Alex Sandro gli entra da falegname, lui crolla e lascia corridoi centrali. L'aveva già fatto poco prima, graziato dal Bologna".