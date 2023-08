Saranno le voci su Lukaku, sarà la voglia di rivalsa rispetto alla deludente scorsa stagione ma quest’anno stiamo vedendo un altro giocatore, un bomber vero, assetato che trasforma in oro ogni pallone che tocca.Gol annullato al Var per fuorigioco di Rabiot e poi altro gol su assist di Iling Junior a ripristinare il risultato di parità.Fischi forse ingenerosi quelli ricevuti al momento del cambio ma ormai è evidente che non sarà mai un top player ne un calciatore che può prendere per mano il centrocampo della Juventus. Se Pogba tornerà almeno al 50% è giusto che si sposti in panchina.Come rincalzo può starci alla grande in questa squadra ma come titolare fatica decisamente troppo.