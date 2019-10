Dopo la sosta per le nazionali, lariprenderà il campionato - da capolista - ospitando il Bologna sabato 19. Sulla panchina rossoblù ci sarà anche Sinisa, che sta giocando la partita più importante della sua vita contro la leucemia. L'allenatore sarà presente allo Stadium, e questa è una buona notizia per tutto il mondo del calcio. Dopo il secondo ciclo di cure Mihajlovic ha lasciato l'ospedale dove era dal 9 settembre, riuscendo ad andare in panchina anche nell'ultima partita del Bologna al Dall'Ara contro la Lazio.