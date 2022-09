In campo all'Allianz Stadium per affrontare la "sua" squadra. Quella di domenica sera sarà una partita speciale per Andrea, acquistato dallain estate per 8.5 milioni di euro più 2.5 di bonus (e l'inserimento nella trattativa con ildi Radu Dragusin) per poi essere subito girato in prestito secco al, con l'obiettivo di farlo giocare con più continuità. Classe 2000, il terzino sembra però destinato a tornare in bianconero a fine stagione: sulla fascia sinistra, infatti, la Juve darà vita a una mini rivoluzione, converso l'addio al raggiungimento della scadenza di contratto e la caccia a un nuovo titolare.- L'idea, come racconta Calciomercato.com, è chiaramente quella di sondare le opportunità sul mercato tenendo come vice proprio Cambiaso, a cui però niente e nessuno impedisce, almeno sulla carta, di prendersi stabilmente la fascia. I nomi sul taccuino della Juve, al momento, sono soprattutto quelli di Ramydel Borussia Monchengladbach e Alejandrodel Benfica - entrambi in scadenza a giugno - senza dimenticare Lucaattualmente in prestito all'Eintracht Francoforte. Diverse, insomma, le possibilità per il futuro della fascia sinistra bianconera. Dove un ruolo da protagonista potrebbe ritagliarselo proprio Cambiaso, che già domenica avrà una chance di mettersi "in mostra" per provare a convincere che sì, la Juve la merita davvero.