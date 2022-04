Evitata la caduta a Cagliari e mantenute le distanze sulle inseguitrici, la Juventus cerca nel turno pasquale altri

punti in chiave Champions. Nella sfida del sabato alle 18.30, i bianconeri ospiteranno una delle squadre più in forma: il Bologna. Da quando è arrivato lo choc del nuovo stop a Mihajlovic, i rossoblù si sono compattati intorno al loro allenatore e hanno fatto quattro punti nelle ultime due partite, uscendo indenni da San Siro contro la capolista Milan. Proprio come a Milano, gli emiliani partono sfavoriti a Torino, almeno stando alle quotazioni dei bookies.

Bianconeri favoriti e lanciati verso la Champions. Come detto, per la sfida dello Stadium la Juventus è nettamente favorita. Betclic quota a 1.35 la vittoria della squadra di Allegri (1.33 per Snai), mentre il successo bolognese è pagato a 8.8. I bianconeri hanno già avuto la meglio una volta sul Bologna, all’andata, quando si imposero 2-0 al Dall’Ara. Lo stesso risultato che, stando a Betclic, è il più probabile per questa sfida di Pasqua. La quota per il 2-0 juventino è fissata a 6.5, il pareggio 1-1 vale 10.5, l’exploit 0-1 del Bologna è pagato a 22.

Torna Morata e Arnautovic è carico. Dopo la squalifica scontata a Cagliari, nella Juventus torna a disposizione Alvaro Morata. Lo spagnolo ha segnato all’andata e sa come fare male ai rossoblù. Un suo gol è quotato 2.5 da Betclic. Dall’altra parte c’è un Arnautovic carico a molla dopo la doppietta rifilata alla Sampdoria nel posticipo di lunedì scorso. Lo svizzero sogna un gol di prestigio che vale 4.25.