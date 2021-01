Pronti via e sono subito... dolori, per Rodrigo Bentancur. Il centrocampista della Juventus ha preso un pestone sul piede sinistro da Soriano alla primissima azione della partita ed è dovuto uscire dal campo per sottoporsi alle cure dei sanitari bianconeri, tanto che Pirlo ha mandato subito a scaldarsi Adrien Rabiot. Anche perché Bentancur ha lanciato un urlo appena si è tolto la scarpa, e Massimo Donati in telecronaca Dazn ha fatto notare come la tacchettata sul collo del piede faccia in effetti molto male. Proprio Rabiot era dato titolare nelle previsioni della vigilia, e avrebbe dovuto giocare al posto di Bentancur, che torna in campo dopo ben 5 minuti.