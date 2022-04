Nella sfida di domani sera contro il Bologna, la Juve dovrà prestare maggiore attenzione a Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco infatti ha segnato tutti gli ultimi 5 gol messi a segno dai rossoblù in campionato. Nella storia degli emiliani, solamente un giocatore è stato in grado di realizzare sei reti consecutive del club in Serie A: Angelo Schiavio nel 1933.