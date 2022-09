Sarà Rosario, come annunciato nelle scorse ore, l'arbitro del match di domenica sera tra. Per i bianconeri si tratta del secondo incrocio stagionale con il "fischietto" della sezione AIA di Palermo, che era stato designato anche per la sfida contro ladel secondo turno di Serie A poi terminata 0-0. In totale, i precedenti con lui della Vecchia Signora ammontano a cinque: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta, quella amara contro ildella stagione 2020-21, con Andrea Pirlo in panchina.