E' solo questione di minuti prima che Juventus e Bologna scenderanno in campo sul prato dell'Allianz, in una sfida dal valore fondamentale per i bianconeri, alla ricerca dei 3 punti per continuare a difendere il quarto posto dall'assalto della Roma di Mourinho. Ma lo show ci sarà anche sugli spalti, dove sarà present anche un ospite speciale. Si tratta di Kobra Artist, l'autore che ha dato vita alla quarta maglia tanto discussa in questi ultimi giorni. Ad annunciarlo è stata la società bianconera, attraverso un video postato sui suoi account social.