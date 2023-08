. Un primo tempo disastroso e un errore che vale un piccolo incubo (piccolo se la Juve riuscirà a ribaltare la gara). I primi 45' casalinghi dinel 2023/24 hanno mostrato lacune, errori e vecchi problemi, che valgono per l'intera squadra e soprattutto per il brasiliano. Ma oltre alle mancanze in fase di possesso e a qualche sbavatura, questa volta arriva anche un errore pesante, quello sul gol di vantaggio del Bologna. Ferguson segna su assist di Zirkzee, ma il numero 9 beneficia di un aiuto fondamentale, proprio quello di Alex Sandro che entra in scivolata sul compagno Bremer e lascia campo aperto. Così arriva il gol dell'1-0, così arriva il primo pensate errore e le conseguenti critiche.