In una partita povera di contenuti differenti, così com'è giustamente una vittoria meritata e legittimata, c'è stato comunque spazio per stravaganze, errorucci, strafalcioni di campo. Ma anche di scene belle, forti, di abbracci sentiti e di una squadra che non è ancora guarita, ma comunque si sta godendo una buona convalescenza., ora chiamata a prestazioni certamente più probanti e avversari chiaramente più ostici