Un pareggio sudato, cercato fino alla fine. Che però sta stretto, soprattutto per il suo impatto sulla classifica. La Juve non va oltre l'1-1 nella partita in casa contro il Bologna, valida per la 33^ giornata di Serie A. Al gol di Marko Arnautovic al 52' risponde Dusan Vlahovic all'ultimo respiro - e precisamente al 90'+5, in pieno recupero - in un finale "infuocato" dalla doppia espulsione di Soumaoro e Medel tra le file dei rossoblù, a seguito dell'episodio rivisto al Var per un possibile rigore per i bianconeri.

Rivivi gli highlights del match nel video di seguito: