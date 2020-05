Jeremie Boga ha parlato a Dazn descrivendo se stesso e le sue migliori abilità: "Non ho una qualità migliore. Mi piace giocare con il corpo, fare finta di andare a sinistra o a destra. Non ho skills come Neymar che fa i numeri, ma preferisco usare il corpo per disorientare. Questo è il mio tipo di dribbling”. Così l'esterno del Sassuolo, obiettivo di mercato della Juve stando alle ultime voci, ha raccontato una parte del suo gioco.