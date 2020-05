11







di Lorenzo Bettoni

Può essere Boga il colpo a sorpresa per l'attacco della Juventus? L'esterno del Sassuolo è uno dei calciatori che la squadra mercato di Fabio Paratici ha osservato prima della sosta forzata del campionato. Relazioni prevalentemente positive per il classe '93, nato in Francia ma che ha scelto la Costa d'Avorio come sua Nazionale. La notizia di oggi (riportata da Sky Sport) è che il Sassuolo ha trovato un accordo per cancellare la recompra da 8 milioni di euro che era in mano al Chelsea, da cui aveva acquistato il cartellino per 5,5 milioni la scorsa estate. Il prezzo del calciatore si aggira già sui 30 milioni di euro ed i Blues adesso hanno solo un'opzione per avere la priorità in caso cessione futura. In pole c'è il Napoli ma anche la Juve osserva da vicino.



