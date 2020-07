"Sinceramente più forti di lui nel dribbling non ne conosco. Ho giocato con tanti, ma nel saltare l'uomo è il migliore che abbia mai visto". Un vero e proprio endorsement, quello di Djuricic, compagno di squadra di Jeremie Boga. Il talento ex Chelsea è infatti nel mirino della Juve. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, c'è stato un ritorno di fiamma anche da parte della Juventus, pronta a sfidare Napoli, Roma e le altre società estere interessate al giocatore. Il mese scorso il Chelsea ha rinunciato al diritto di recompra per Boga, che il prossimo anno potrebbe fare il grande salto.