Ancora tante ombre nella prestazione di Juan, bocciato dai giornali in edicola oggi dopo. "Per atteggiamento il peggiore: si fa sverniciare dae non una volta soltanto, Massimilianogli evita un voto più basso togliendolo dopo un tempo", scrive La Gazzetta dello Sport che gli attribuisce un sonoro 5 in pagella come Il Corriere dello Sport: "Nella metà campo offensiva si fa vedere poco o nulla. E non solo per colpa della spinta di Reca. Così resta in campo giusto un tempo".Mezzo punto in più da parte di Tuttosport - "Poco lucido, non ha più il passo nè il ritmo passato" - e da noi de ilBianconero.com: "Deve ancora ritornare alla sua condizione migliore, e forse difficilmente vedremo entro la fine della stagione la versione originale del colombiano, ma resta comunque vigile in fase di chiusura, meno propositivo quando c'è da spingere in avanti".