Anche Adrien, dopo le prestazioni positive dell'ultimo periodo, ha faticato parecchio durante la sfida contro il. 5.5, per il centrocampista della, da parte de La Gazzetta dello Sport: "Si mette sulle tracce diche non incide, almeno lui, in modo sostanziale sulla partita. Ma il francese non riesce mai a scatenare la corsa".Più severi (5) i colleghi di Tuttosport - "Fatica a entrare in partita anche perchè gran parte dei primi 45 minuti si svolgono sull’altro versante del campo. Da diesel qual è cresce un po’ alla distanza, ma non incide mai più di tanto" - e de Il Corriere dello Sport: "Non si fa quasi mai vedere. Preda facile per Anguissa".Noi de ilBianconero.com gli abbiamo attribuito un 4.5: "La gamba sembra più pesante, ma è il Napoli a fare tutto il resto. Rabiot s'impelaga nel girotondo del Napoli: palla di là, palla di qua. Resta fermo. E patisce pure lui".