Il futuro di Philippe Coutinho è tutt’altro che certo. L’emergenza coronavirus sta rallentando la programmazione dei club sui riscatti dei giocatori, proprio come accade per il brasiliano, in prestito al Bayern Monaco, che non è ancora sicuro di riscattarlo dal Barcellona. Ecco perché all’estero era emersa l’ipotesi di offrirlo alla Juventus. L’idea, come riporta Calciomercato.com, non scalda Fabio Paratici, e il motivo corrisponde ad un nome: Dejan Kulusevski. Nella finestra di mercato invernale, la Juventus ha investito cifre importanti per il trequartista svedese (35 milioni + 9 di bonus all’Atalanta), e non intende bruciarlo con un giocatore che andrebbe a ricoprire lo stesso ruolo.